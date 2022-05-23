Шоубиз
23.05.2022, 17:30

Жена Михаила Полицеймако может оказаться в тюрьме

 
ФОТО: Instagram

Супруге актера Михаила Полицеймако Ларисе грозит тюремное заключение, сообщает Telegram-канал Mash. Сесть в тюрьму на два года она может за нападение на сотрудницу Первого канала.

Съемочная группа приехала к дому Полицеймако в 2021 году, чтобы рассказать историю о конфликте семьи актера и 85-летнего писателя Валентина Лаврова, на которого нападал пес артиста и который после этого выиграл суд.

В ходе общения с телевизионщиками Лариса напала на корреспондентку Лилию Федорову, у нее диагностировали сотрясение мозга и хвостовую травму шейного отдела позвоночника. Теперь против Ларисы Полицеймако возбуждено уголовное дело.

Впрочем, перспективы реального срока под большим вопросом, учитывая, что в семье Полицеймако трое детей, младшему из которых совсем недавно исполнилось два года.

RusDelfi
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