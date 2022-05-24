В воскресенье в центре культуры «Линдакиви» состоится вечер танцев

“Спустя долгое время можно будет вновь провести время в ностальгическом настроении. Ставшее традиционным и пользующееся большой популярностью среди жителей танцевальное мероприятие позволит провести воскресный вечер под аккомпанемент поднимающих настроение ритмов. На танцевальном вечере можно отлично провести время с друзьями и насладиться популярной танцевальной музыкой 70-80-х годов”, — сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.