В воскресенье в центре культуры «Линдакиви» состоится вечер танцев
29 мая в 18 часов в центре культуры “Линдакиви” (Я. Коорти, 22) состоится танцевальный вечер под музыку 70-80-х годов. Вход свободный.
“Спустя долгое время можно будет вновь провести время в ностальгическом настроении. Ставшее традиционным и пользующееся большой популярностью среди жителей танцевальное мероприятие позволит провести воскресный вечер под аккомпанемент поднимающих настроение ритмов. На танцевальном вечере можно отлично провести время с друзьями и насладиться популярной танцевальной музыкой 70-80-х годов”, — сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Вечер танцев продлится 29 мая с 18 до 21 часа. Настроение будут поддерживать ведущий и диджей.
Потанцевать можно будет под популярные танцевальные хиты 70-80-х годов. На мероприятие приглашаются желающие любого возраста.