ВИДЕО | Викторию Боню с плакатом о войне выгнали с красной дорожки в Каннах

Об этом Виктория рассказала подписчикам, которых у нее более 9 млн, на личной странице в Instagram. Это не первый скандал с участием известной россиянки на кинофестивале в этом году.

Боня собиралась появиться перед фотографами в классическом мужском костюме черного цвета, белой рубашке и бабочке. Наряд телеведущая дополнила туфлями-лодочками на высокой шпильке. Изюминкой образа стал черный клатч, на котором белой краской написали лозунг о войне, а темный макияж звезда дополнила усами.

“Сегодня со мной произошло то, что не происходило ни разу за девять лет Каннского кинофестиваля. Ко мне подошли секьюрити и попросили меня выйти с красной дорожки. Меня вывели… Так как я законопослушный гражданин, то я ушла. Мне не хотелось прорываться туда украдкой, пряча свой клатч, я шла с гордо поднятой головой! Мне сказали, что если я выйду так к прессе, то будет слишком много публикаций… Я шла с сообщением, и сообщение было настолько сильным, что меня выпроводили оттуда”, — прокомментировала знаменитость.

Как позже рассказала сама Боня, своим слоганом на сумочке она хотела обратить внимание на проблему дискриминации женщин в России.

“Это для меня очень важный месседж. Сегодня мы, женщины России, подвергаемся дискриминации! Ни одна женщина в этом мире не начинала никаких войн”, — заявила Виктория.