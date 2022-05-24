Шоубиз
24.05.2022, 12:00

Ответ на санкции: сын Владимира Жириновского сменил имя

 
ФОТО: screenshot - youtube

Вчера стало известно, что старший сын умершего политика Игорь Лебедев сменил имя. Как сообщает источник, на такой шаг наследник лидера ЛДПР решился для того, чтобы избежать неактивного влияния западных санкций, — сообщает “СтарХит”.

Теперь Лебедев стал… Давидом Гарсия. Почему 50-летний сын Владимира Вольфовича отдал предпочтение этому этому имени — пока неизвестно.

“Причиной такого решения могли стать санкции, которые Евросоюз наложил на сына Жириновского еще в 2014 году. С того момента экс-депутат потерял возможность ездить в Европу, где у членов его семьи немало недвижимости. Лебедев никогда не скрывал свою любовь к испанским берегам, возможно, с новым паспортом и новыми личными данными путешествовать ему станет легче”? — говорится в источнике.

В своё время у Игоря Лебедева было много разногласий с отцом. Длительное время они не общались друг с другом. Лебедев даже пропустил похороны Жириновского, умершего от последствий ковида, но всё же прислал на могилу папы венок с трогательной фразой “Давай помиримся”…

“Все банально. В то время, когда Лебедев тоже был в партии, он хотел больше полномочий. В своей повестке сын Жириновского больше ориентировался на региональных лидеров, считал, что ЛДПР должна быть укомплектована депутатами, отрабатывающими повестку в регионах. А Жириновский делал ставку на своих любимчиков, которые, по мнению Лебедева, ничего из себя не представляли.

Конечно, такие вещи всегда непрозрачны. У Лебедева был более консервативный блок, свое видение развития партии. У отца свое. Это сыграло ключевую роль. Жириновский не уступал: “Сам сделаю, как считаю нужным, это моя партия!” После Лебедев решил не ввязываться в конфликт. Отказался от своих обязательств и уехал в Америку”, — о неурядицах в известной семьей рассказывал политолог Денис Меркулов.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии