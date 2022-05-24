Ответ на санкции: сын Владимира Жириновского сменил имя

Теперь Лебедев стал… Давидом Гарсия. Почему 50-летний сын Владимира Вольфовича отдал предпочтение этому этому имени — пока неизвестно.

“Причиной такого решения могли стать санкции, которые Евросоюз наложил на сына Жириновского еще в 2014 году. С того момента экс-депутат потерял возможность ездить в Европу, где у членов его семьи немало недвижимости. Лебедев никогда не скрывал свою любовь к испанским берегам, возможно, с новым паспортом и новыми личными данными путешествовать ему станет легче”? — говорится в источнике.

В своё время у Игоря Лебедева было много разногласий с отцом. Длительное время они не общались друг с другом. Лебедев даже пропустил похороны Жириновского, умершего от последствий ковида, но всё же прислал на могилу папы венок с трогательной фразой “Давай помиримся”…

“Все банально. В то время, когда Лебедев тоже был в партии, он хотел больше полномочий. В своей повестке сын Жириновского больше ориентировался на региональных лидеров, считал, что ЛДПР должна быть укомплектована депутатами, отрабатывающими повестку в регионах. А Жириновский делал ставку на своих любимчиков, которые, по мнению Лебедева, ничего из себя не представляли.

Конечно, такие вещи всегда непрозрачны. У Лебедева был более консервативный блок, свое видение развития партии. У отца свое. Это сыграло ключевую роль. Жириновский не уступал: “Сам сделаю, как считаю нужным, это моя партия!” После Лебедев решил не ввязываться в конфликт. Отказался от своих обязательств и уехал в Америку”, — о неурядицах в известной семьей рассказывал политолог Денис Меркулов.