Сергей Шнуров воскресил “Ленинград”

“Меня распирает, мне хочется, зрители хотят. Из интернета постоянно узнаю, что зрители соскучились”,— заявил музыкант на пресс-конференции.

Группа “Ленинград” появилась в 1997 году. В 2008 году Сергей Шнуров уже говорил, что группа распалась, а спустя два года “Ленинград” начал выпускать новые песни. В марте 2019 года музыкант объявил, что “Ленинград” выступит с прощальным турне.

В 2020 году Сергей Шнуров возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. В том же году он был назначен генеральным продюсером RTVI. Однако телеканал на какие-то новые высоты не вышел, и в итоге Шнуров покинул пост.