Россию могут отстранить от Евровидения навсегда

К такому решению организаторы, реферативная группа и телевизионный комитет пришли из-за вторжения РФ в Украину и ужасающих последствий, к которым оно привело. Об этом заявил генеральный директор ЕВС Ноэль Карран.

В настоящее время представители ЕВС предпринимают шаги, чтобы полностью приостановить деятельность российских вещателей. В РФ об этом решении уже в курсе — соответствующие органы уведомили. Ожидается, что в конце мая на заседании исполнительного совета решение будет утверждено.

“В результате мы вряд ли в ближайшее время снова увидим на Евровидении российского участника. Если они будут отстранены, то не смогут принимать участие”, — логически вывел Карран.

Он напомнил, что в феврале этого года Россию также отстранили от участия в Евровидении-2022, которое проходило в Турине (Италия). Причём в первый день войны представители ЕВС заявили, что РФ останется в конкурсе так как Евровидение — “неполитическое культурное мероприятие”. На организаторов обрушился шквал критики в интернете, после чего они пересмотрели свое решение.

Тогда, в феврале, на официальном сайте Евровидения заявили: “Ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе в этом году. Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российской работы в конкурс этого года нанесет ущерб репутации конкурса”.

С другой стороны, почти сразу после этого российские Первый канал и “Россия 1”, которые попеременно освещали конкурс, гордо заявили о выходе из ЕВС. Однако если решение о вечном отстранении России будет принято, это закроет вход туда и другим российским каналам.

Но буквально каждый год (кроме 2008, когда победил Дима Билан) разнообразные эксперты и политики утверждали, что “Евровидение — это сплошная политика, нас там не любят и нечего нам там делать”. Мечты сбываются!