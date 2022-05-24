Тамара Гвердцители уехала из России — минимум на полгода

В беседе с журналистами телекомпании “Имеди” Гвердцители заявила, что уважает Россию, в которой прожила 30 лет. Страну исполнительница назвала частью своей жизни, но чувство родины назвала самым высоким.

Певица решила отказаться от выступления на посвященном 8 марта концерте в Москве, так как “началась эта спецоперация”. Гвердцители пояснила, что ее мать, уроженка Одессы, с трудом переживает события в родной стране. Пожилая женщина, по словам дочери, часто плачет из-за ситуации на Украине.

“Все мои предки из Одессы родом. Для моей мамы там все улицы родные. Очень мне тяжело об этом говорить”, — сказала исполнительница.

Тамара Гвердцители стала народной артисткой Грузинской ССР в 1991 году, народной артисткой России — в 2004-м. Карьера певицы началась в детском эстрадном ансамбле “Мизури”, который объездил с гастролями весь Советский Союз. Окончила Тбилисскую консерваторию.

Позже сделала себе имя в качестве сольной исполнительницы, участвуя в различных конкурсах и фестивалях. В 2000 году Гвердцители получила российское гражданство. Последним крупным проектом в РФ стал “Голос. 60+” — в нем певица выступила в качестве наставника в 2020-м. При этом в 2014 году она была тренером в украинском “Голосе”.