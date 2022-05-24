“Возможность сбежать”: Регина Тодоренко уехала из России на позднем сроке беременности

Беременность девушки оказалась нелегкой, ведь ей пришлось столкнуться с ненавистью со стороны украинских коллег, одновременно со стрессом на фоне беспокойства за родителей, проживающих в Одессе. Помимо этого, Тодоренко не прекращала сниматься, что тоже негативно сказалось на моральном состоянии телеведущей.

До рождения ребенка осталось совсем недолго, всего несколько недель отделают Регину от встречи с малышом. Девушка позволила себе заслуженный отдых и отправилась в одну из экзотических стран.

“За время путешествия понимаешь, что съемки за границей — не только работа, но и возможность сбежать, уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает. Дать себе время и слушать свои мысли”, — поделилась будущая мама в социальных сетях.

Теперь Регина Тодоренко показывает подписчикам живописные места Бали, фотографирует животных и наслаждается райскими пейзажами. Также телеведущая спросила мнения подписчиков о родах в новой стране. Судя по всему, рождение малыша планируется здесь же.