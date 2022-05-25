“Дайте дорогу другим”: Прохор Шаляпин и Сергей Шнуров раскритиковали “ассоциацию музыкантов России”

Шаляпин отметил, что на собственном опыте знает, что все артисты — эгоисты и не пропускают молодых перспективных конкурентов на сцену. Никогда в жизни певицы Надежда Бабкина или Лариса Долина не пропустят на сцену молодую талантливую певицу, выразил уверенность артист.

“Лучшее, что вы можете сделать для молодежи — уйти на второй план, уступить дорогу следующему поколению. Даже я уже себя не считаю молодежью. Просто отойти в сторону. Вы все получили, все у вас есть, давайте дадим дорогу другим. Вы не одни в этой стране и вы не одни — патриоты. Поверьте, я патриот бесплатно. А они осваивают деньги”, — укорил коллег Шаляпин.

Исполнитель также заметил, что возрастные коллеги, выступившие за создание музыкальной ассоциации, лишь прикрываются заботой о молодежи, а на деле лишь хотят освоить государственные бюджеты.

Ранее в оппозиции к “патриотической ассоциации” оказался Сергей Шнуров, но по другой причине. По его мнению, она имеет очень узкий профиль: “Все люди, которые в этой музыкальной ассоциации: Басков, Лепс, Бабкина, Маршал, Газманов, Долина. Из всех этих артистов, только, по-моему, Газманов является композитором”.

“Люди собираются заниматься воспитанием молодежи. Которые никогда не писали ни одной песни. Это как? Это норм? Кто среди них Чайковский?”, — спросил Шнуров, после чего сам же на него и ответил. “Нету. Что будет с молодежной культурой так называемой, если люди, которые не писали ни одной песни, вдруг берутся заниматься этим направлением?”