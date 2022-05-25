Тарзан высказался о разводе с Наташей Королевой

По словам артиста, почвы для данных домыслов нет. Тарзан заверил, что у них с певицей идеальные отношения.

“Это бред. Нас разводят по несколько раз в год. Но у нас прекрасные отношения и с женой, и с тещей. У нас нет никаких политических дебатов!” — приводит его слова dni.ru.

Поводом для размышлений о расставании звездной пары стали расхождения Тарзана и тещи в политических взглядах. Сергей Глушко поддерживает действия России на Украине, в то время как Людмила Порывай придерживается противоположной точки зрения. Теща и зять даже отписались друг от друга в соцсетях, но похоже, на этом и остановились.