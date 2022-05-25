Кирилл Кяро занялся экзорцизмом

Главную роль в детективной драме исполнит Кирилл Кяро (“Нюхач”). Он сыграет успешного психиатра, который столкнется с необычным пациентом — бизнесменом Владимиром, страдающим от навязчивых мыслей (Даниил Страхов). После исчезновения в городе двух девочек психиатр подозревает связь Владимира с произошедшим. После того, как об этом узнают правоохранительные органы, происходит цепочка трагических событий, от которых пострадают все герои истории.