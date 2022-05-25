25.05.2022, 15:00
Вслед за Прокловой: Ольга Шукшина рассказала, что ее изнасиловал известный режиссер
ФОТО: screenshot - youtube
Актриса Ольга Шукшина в рамках программы “Секрет на миллион” рассказала, как в 23 года ее изнасиловал “известный, талантливый режиссер”, — пишет Gazeta.
“Этого человека нет в живых, начнем с этого. Он известный человек был и остается. Я думаю, когда он пришел ко мне в комнату и, так сказать, продолжите сами… Да что там домогался! Сделал и ушел”, — призналась Шукшина.
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной росла в творческой семье, к ним в гости часто приходили звезды. Актриса не участвовала в подобных вечеринках, однако привыкла к именитым гостям. При этом совершивший насилие мужчина был пьян, добавила Шукшина. Артистка не рассказала об этом родителям, так как в их семье не было принято делиться переживаниями.