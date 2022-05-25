Видеоблогер Алена Жигалова назвала возможную причину развода Галкина и Пугачевой

Блогер Алена Жигалова на своем YouTube-шоу “Алена, блин! говорит” предположила, что Максим Галкин и Алла Пугачева могут развестись, чтобы сохранить имущество и по очереди возвращаться в Россию.

“Все обсуждают, что Галкин и Пугачева готовы развестись, чтобы сохранить имущество и чтобы иметь возможность периодически одному из них возвращаться в Россию. Или уехать обратно в родную страну насовсем. Я думаю, что это все-таки ближе Алле Пугачевой”, — предположила Жигалова.

Она выразила надежду, что слухи о разрыве звездной пары окажутся лживыми. В противном случае, отметила блогер, россиян, возможно, будет ожидать не менее “яркая эпопея”, чем при разводе актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд.