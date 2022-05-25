Виртуальный 3D-показ украинских дизайнеров из PUSHKA Digital Fashion School откроет RIGA FASHION WEEK

Открытие 34-й сессии Недели моды ознаменуется показом цифровой коллекции одежды от 3D-модельеров из Украины, студентов школы цифровой моды Pushka Digital Fashion School. В основе драматургии цифрового показа в рамках RFW — мир в Украине. Дигитальный показ пройдет в пшеничном поле под открытым небом. Голубое небо и золотистое поле — воссоздание украинского флага Украины, что является основным символом государства. Футуристические конструкции, сопровождающие показ, — дополненная реальность, которая формирует новое восприятие действительности. Гости презентации смогут буквально “переместиться” в будущее, вблизи разглядеть детали нарядов, а после виртуального показа — посмотреть выставку 3D-коллекции.

“Многие студенты Pushka School были вынуждены покинуть свои дома, свою родину, и сейчас каждый находится в разных уголках Европы. Каждый из них хочет вернуться домой, поэтому идея коллекции обращена к украинской айдентике, своим корням, видению ДНК Украины. Все работы, выставленные в рамках шоу, можно приобрести на мировой ритейл платформе DRESSX, а так же в NFT-формате на Support UA Gallery. Благодаря кофаундерам проекта: NFT-агентству CTRL/ART/D и известной украинской галеристке Лике Спиваковской, деньги с проданных работ будут отправлены на помощь Украинской армии”, — делится руководитель Pushka School Ирина Красильникова.

“При разработке виртуального показа самым сложным было сохранить как можно больше исходной информации предоставляемой художниками, так как всегда встает вопрос оптимизации работы электронных устройств и баланса между реальным и виртуальным. Благодаря студентам Pushka School и предоставленной возможности RFW, мы смогли создать мир и настроение, которым хотим поделиться со зрителями”, — говорит Андрей Лесковский, представитель компании Bad Frogs, которые занимались разработкой виртуального показа RFW.