Наргиз Закирову не пускают в Россию

Известно, что Закирова родилась в Узбекистане. В 1995 году вместе с родителями артистка эмигрировала в США, а в 2013 году заняла второе место в российском вокальном телепроекте “Голос”. В апреле 2022 года вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.

Она сообщала, что проводит время с родственниками в столице Узбекистана и работает над творческими проектами, чтобы в будущем дать им “новую жизнь”. Певица подчеркнула, что любит своих российских поклонников и не собирается навсегда покидать Россию.

Однако, оказалось, что у российских властей иное мнение. Наргиз Закировой закрыли въезд в Россию до 2072 года. Об этом позднее сообщил юрист Бахром Исмаилов. Предварительно, причина — п.п. 1 ч. 1 ст. 27 114-ФЗ, то есть необходимость обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо для защиты здоровья населения. Как певица может влияет на обороноспособность государства или здоровье граждан, неясно.