Мэнсон совершенно невиновен: суд отклонил иск против музыканта
Суд отклонил иск против Мэрилина Мэнсона — его обвиняли в абьюзе. Бывшая ассистентка скандального рокера собрала букет претензий к боссу: сексуальные домогательства, жестокое обращение, умышленное причинение эмоционального вреда и неправомерное увольнение, — напоминает Super.
Несмотря на потенциально увлекательный сюжет с судебными заседаниями (достаточно наблюдать да разборками Джонни Деппа и Эмбер Херд) судья решил не давать ход делу, сославшись на срок давности и нехватку доказательств.
Но для Мэнсона история с судами не закончена: недавно артист уже сам подал иск на актрису Эван Рэйчел Вуд. Он обвинил бывшую невесту во лжи (она также заявила об абьюзе). Музыкант уверен, что эта клевета разрушила его карьеру в шоу-бизнесе. Так что для нас, мирных зрителей, не всё ещё потеряно!