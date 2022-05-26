Мэнсон совершенно невиновен: суд отклонил иск против музыканта

Но для Мэнсона история с судами не закончена: недавно артист уже сам подал иск на актрису Эван Рэйчел Вуд. Он обвинил бывшую невесту во лжи (она также заявила об абьюзе). Музыкант уверен, что эта клевета разрушила его карьеру в шоу-бизнесе. Так что для нас, мирных зрителей, не всё ещё потеряно!