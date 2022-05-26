“Стиль а-ля Толстой”: Ольга Бузова похвастала литературным талантом

“У меня очень красивый слог, когда я пишу. Вы можете даже обратить внимание по моим постам. Я люблю прям писать. У меня такой стиль а-ля Толстой”, — поделилась Бузова. Она отметила, что самостоятельно работает над всеми текстами в своих социальных сетях.

У телеведущей также есть пять книг. По словам Бузовой, в них она писала не только о личной жизни, но и таких темах, как спорт, стиль и красота. “Кстати, пишу я намного лучше, чем говорю. Потому что я спокойна, я сосредоточена, я сама в себе”, — отмечает певица.