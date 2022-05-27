Грузины в Таллинне: боятся ли нападения России и как относятся к растущему количеству открытых гомосексуалов на Евровидении?

Многие заметили, что на Евровидении-2022 было больше представителей сексуальных меньшинств, которые открыто воспевали однополую любовь. Гела рассказал, что по этому поводу думают на Кавказе, который, как известно, сдержанно относится к таким проявлениям:

“Народ разделяется в этом моменте. Есть люди, которые просто этого не понимают, есть люди, которые лояльно к этому относятся. Есть люди которые просто верующие. Может быть, я тоже как мужчина чего-то не понимаю по техническим причинам. Но все-таки у нас много друзей разных ориентаций — и пускай они живут и делают добро”.

В связи с ситуацией в Украине многие СМИ в Грузии пишут об опасении, что Россия может напасть и на Грузию.

“У нас уже было нападение в 2008 году, и весь мир это видел. Я не политик, но я буду всегда ззащищать мою страну и правду в мире. Политика — это грязно. Со своей стороны мы помогаем Украине, беженцам, которые к нам приехали. Но мы маленький народ. Я скажу, что мы бы не могли защищать там ничего. А Грузия без грузина, Украина без украинца, Эстония без эстонца в мире — это нехорошо”, — прокомментировал Гела.

Также Гела Поцхишвили посоветовал обязательно поехать в Тбилиси и Кахетию за новыми туристическими впечатлениями.

Новая хореографическая программа “Огонь Грузии” — яркое, красочное шоу, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир танца, гармонично сочетающего в себе ювелирно отточенные движения, стиль, элегантность и эмоциональность грузин. Эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями стали незабываемым зрелищем для каждого зрителя! “Огонь Грузии” — это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией.



