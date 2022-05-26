Логично! Автор эссе “Как убить своего мужа” признана виновной в убийстве своего мужа

В 2011 году Нэнси Крэмптон опубликовала в интернете эссе “Как убить своего мужа”. В нем она описала возможные мотивы и способы совершения такого преступления. Писательница также является автором романов “Ад в сердце” и “Неправильный муж”.

Вот как начиналось эссе писательницы: “Как автор романтического саспенса я провожу много времени, думая об убийстве и, следовательно, о полицейских процедурах. В конце концов, если убийство должно освободить меня, я точно не хочу проводить время в тюрьме. И позвольте мне четко заявить, что я не люблю комбинезоны, а оранжевый — не мой цвет.

Какие могут быть мотивы?

Финансовые: развод стоит дорого, и вы действительно хотите разделить свое имущество? Если вы женились из-за денег, разве вы не имеете права на все это? Минус в том, что в полиции работают не дураки. Они заподозрят вас в первую очередь. Так что вы должны быть организованной, безжалостной и очень умной. Мужья и раньше пропадали с круизных лайнеров. Почему не ваш?”

2 июня 2018 года Дэн Брофи был застрелен на кухне Кулинарного института Орегона в Портленде, где проработал более десяти лет.

Суд установил, что Нэнси должна была получить от страховой компании $815 тысяч после смерти мужа , что, по мнению суда, и стало основным мотивом убийства. Доказать вину женщины помогли данные с камер видеонаблюдения.

Обвинение 68-летней писательнице было выдвинуто в сентябре 2018 года.

Нэнси и Дэниел Брофи прожили в браке 27 лет.