26.05.2022, 16:31
Ивар Калныньш “закончил отношения” с Россией
ФОТО: screenshot - youtube
Латышский актер Ивар Калныньш заявил, что “закончил все отношения” с Россией, передает “АиФ”. Он заявил, что больше половины своих проектов, в которых он участвует вне Латвии, связаны с Украиной, их пришлось приостановить, “потому что физически невозможно” осуществить.
“С украинцами у меня проекты еще будут, как только ситуация успокоится, а вот с Россией я закончил все отношения. Сам туда не звоню — не хочу разочаровываться в людях”, — заявил артист.
Советскому и российскому зрителю Калныньш знаком по фильмам “Не стреляйте в белых лебедей”, “ТАСС уполномочен заявить…”, “Искушение Дон Жуана”, “Вход в лабиринт” и др.