“ДДТ” уходит из России?

В программе “Гостиный двор” Шевчук сказал: “Составляются списки, а мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь!”

“Мы поем для всех, для меня человек — это ценность, мне неважно, где этот человек живет. Я для людей работаю. Перечислял деньги детям Донбасса через фонд доктора Лизы, сейчас работаю бесплатно, все гонорары перевожу нуждающимся”, — продолжил исполнитель.

“Приглашайте нас в Израиль, мы с удовольствием приедем, дадим на каком-нибудь стадионе, во дворце спорта, все обнимемся и подумаем, как жить дальше”, — предложил он уже в интервью израильскому “Первому радио”.

Позднее, однако, сам лидер группы уточнил, что речь не идёт о творческой, а тем более обычной эмиграции: если где-то концерт отменяется, то не самой группой. “Мы концерты не отменяем, это фейк. К выступлению в Москве 10 июня готовы”, — заявил Шевчук.

А заявление прекращении гастролей в России полностью выглядит так: “В России, мне кажется, наша концертная деятельность подходит к концу. На время, надеюсь”.