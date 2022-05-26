Умер Рэй Лиотта — звезда фильма “Славные парни”

Среди недавних работ, где успел сняться Лиотта, — “Множественные святые Ньюарка”, “Брачная история” и “Без резких движений”. Он завершил свое участие в фильме “Кокаиновом медведе” режиссера Элизабет Бэнкс и должен был сыграть главную роль в фильме с рабочим названием “Вещество”, где партнерами по площадке стали бы Деми Мур и Маргарет Куэлли.