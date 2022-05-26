26.05.2022, 19:45
Умер Рэй Лиотта — звезда фильма “Славные парни”
Foto: Richard Shotwell, AP
Актер Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет. Он скончался во сне, отмечает Deadline 26 мая. Причина смерти не сообщается. Его актерский талант «выстрелил» в классическом криминальном романе Мартина Скорсезе «Славные парни» в 1990 году.
Среди недавних работ, где успел сняться Лиотта, — “Множественные святые Ньюарка”, “Брачная история” и “Без резких движений”. Он завершил свое участие в фильме “Кокаиновом медведе” режиссера Элизабет Бэнкс и должен был сыграть главную роль в фильме с рабочим названием “Вещество”, где партнерами по площадке стали бы Деми Мур и Маргарет Куэлли.
Умер актёр в Доминиканской республике, где он находился на съемках нового фильма.