27.05.2022, 10:57
Кому что: закончен суд о разделе имуществом между Пелагеей и ее бывшим мужем
ФОТО: screenshot - youtube
Певица Пелагея и ее бывший муж Иван Телегин завершили судебные разбирательства относительно раздела имущества. Раздел имущества между Пелагеей и Телегиным продолжался около двух лет.
Пелагея и Иван Телегин прожили в браке около трех лет. У экс-возлюбленных есть общая дочь Таисия.
Среди имущества, которое экс-супруги приобрели во время брака, была квартира, купленная мамой Пелагеи, общий загородный дом, а также автомобили и банковские счета. Через адвокатов Телегин требовал рассмотреть и гонорары бывшей жены за концерты и участие в телевизионных шоу.
“Суд удовлетворил все наши требования, отклонив иски, которые подавал хоккеист”, — рассказал адвокат исполнительницы.