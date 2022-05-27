Кому что: закончен суд о разделе имуществом между Пелагеей и ее бывшим мужем

Пелагея и Иван Телегин прожили в браке около трех лет. У экс-возлюбленных есть общая дочь Таисия.

Среди имущества, которое экс-супруги приобрели во время брака, была квартира, купленная мамой Пелагеи, общий загородный дом, а также автомобили и банковские счета. Через адвокатов Телегин требовал рассмотреть и гонорары бывшей жены за концерты и участие в телевизионных шоу.