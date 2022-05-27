Павел Прилучный подогревает слухи о тайной свадьбе, а Мирослава Карпович рассуждает о расставаниях

Актриса Зепюр Брютян, которая улетела на отдых вместе с Павлом Прилучным, выложила в свой Instagram кадры с актером и спровоцировала слухи об их тайной свадьбе.

На видеоролике (он ниже) фанаты разглядели кольцо на “том самом” пальце. Ранее в СМИ активно распространялась информация, что коллеги по сериалу “В клетке” узаконили отношения 12 мая. Сама пара по-прежнему не комментирует слухи о возможной свадьбе.

Прилучный заинтриговал подписчиков несколько дней назад, выложив совместный кадр из самолета с Брютян, чем подогрел слухи о новом романе. Официально актер не подтверждал отношения с коллегой. Некоторые пользователи также предположили, что у Брютян есть внешнее сходство с экс-женой Прилучного Агатой Муцениеце.

Тем временем Мирослава Карпович в своем Instagram дала совет, как пережить боль от того, что любимый человек женился на другой. “Поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед к тому, что действительно ваше”, — написала актриса. Также она добавила, что если человек смог отпустить бывшего возлюбленного, то у него не должно быть “жажды мести” и зла.