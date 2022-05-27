В суде между Джонни Деппом и Эмбер Херд появился “русский след”

На очередных слушаниях в американском городе Фэрфаксе адвокат Херд зачитал сообщение, которое в 2016 году Депп посылал своему бывшему агенту Кристиану Карино. Депп просил Карино переслать ему сообщения, доказывавшие связь Херд с предпринимателем Илоном Маском, и обещал, что суд с женщиной станет для нее мировым унижением. “Я встретил одну возвышенную маленькую русскую… И лишь тогда понял, сколько времени потратил на эту пятидесятицентовую стриптизершу. Я ее и в перчатке не трону”, — писап Депп.

О какой именно девушке идет речь, неизвестно.

В 2019 году таблоиды сообщали об отношениях Деппа с танцовщицей из России Полиной Глен.

В настоящее время Херд и Депп судятся по делу о клевете. В апреле звезда “Пиратов Карибского моря” подал иск на $50 млн против своей бывшей супруги, косвенно намекнувшей на домашнее насилие с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. Актриса подала встречный иск на $100 млн.