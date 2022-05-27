Прокуратура Британии обвинила актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах к трем мужчинам

Лондонская полиция изучила доказательства, получив несколько заявлений о возможных правонарушениях, произошедших в период между 2005 и 2013 годами, и предъявляет Спейси обвинения по четырем эпизодам. Три жалобы касаются сексуальных домогательств, предположительно, имевших место в Лондоне, и одна — в графстве Глостершир. Спейси также предъявлено еще одно обвинение в серьезном сексуальном преступлении в Лондоне.

Первое обвинение связано с предполагаемым сексуальным насилием в Лондоне в марте 2005 года, второе — в Лондоне в августе 2008 года. Третий заявитель подал жалобу об инциденте, произошедшем в Глостершире в апреле 2013 года.

Британская прокуратура решила предъявить обвинения Спейси, но официальной процедуры пока не произошло — актер находится за пределами Британии.

Глава особого отдела прокуратуры Розмэри Эйнсли заявила, что после изучения улик прокуратура “одобрила предъявление обвинений против 62-летнего Кевина Спейси по четырем эпизодам сексуальных домогательств в отношении троих мужчин”.

“Прокуратура напоминает всем причастным, что в отношении господина Спейси идет уголовное разбирательство, и у него есть право на справедливый суд”, — добавила она.

Прокуратура не комментировала вопрос возможной экстрадиции Спейси из США, гражданином которых он является.

Спейси — двукратный обладатель премии “Оскар”. Он снимался в таких фильмах как “Семь”, “Секреты Лос-Анджелеса”, “Красота по-Американски” и “Малыш на драйве”, а также в сериале Netflix “Карточный домик”.

Также в 2014-2015 году он руководил лондонским театром “Олд Вик”.