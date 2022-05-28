СЕГОДНЯ! Венецианский карнавал в Таллинне!
Стало уже доброй традицией, что столичный парк Левенру в районе Кристине в конце мая на один день превращается в карнавальную Венецию. Сегодня при активной поддержке управы района Кристине и города Таллинна в десятый раз пройдет большой семейный праздник “Венецианский карнавал в Таллинне”.
Праздник начнется в 13 часов торжественным шествием карнавальных венецианских костюмов и масок на сцене. Затем в течение четырех часов перед зрителями будут выступать различные творческие коллективы Эстонии.
Главное событие карнавала — конкурс-дефиле карнавальных костюмов и масок на сцене. В этом году на конкурс зарегистрировалось более пятидесяти участников из Эстонии и Латвии. Каждый из них представит свой карнавальный образ. Авторы лучших нарядов будут награждены дипломами и уникальными призами. Главный приз конкурса костюмов — электронный планшет.
По словам одного из организаторов праздника Вадима Анцупова, все желающие смогут сфотографироваться с участниками карнавального дефиле. Можно будет вблизи рассмотреть карнавальные наряды, ведь маски будут специально позировать фотографам в парке на протяжении нескольких часов.
Всего в концертной программе карнавала примут участие 16 творческих коллективов. Организаторы карнавала приглашают жителей Таллинна прийти на праздник — лучше тоже в карнавальных костюмах, надеть маски и окунуться в атмосферу маскарадной Венеции!
Вход на карнавал бесплатный. Начало праздника в 13.00 в парке Левенру (Мустамяэ тее 59).