СЕГОДНЯ! Венецианский карнавал в Таллинне!

Праздник начнется в 13 часов торжественным шествием карнавальных венецианских костюмов и масок на сцене. Затем в течение четырех часов перед зрителями будут выступать различные творческие коллективы Эстонии.

Главное событие карнавала — конкурс-дефиле карнавальных костюмов и масок на сцене. В этом году на конкурс зарегистрировалось более пятидесяти участников из Эстонии и Латвии. Каждый из них представит свой карнавальный образ. Авторы лучших нарядов будут награждены дипломами и уникальными призами. Главный приз конкурса костюмов — электронный планшет.

По словам одного из организаторов праздника Вадима Анцупова, все желающие смогут сфотографироваться с участниками карнавального дефиле. Можно будет вблизи рассмотреть карнавальные наряды, ведь маски будут специально позировать фотографам в парке на протяжении нескольких часов.

Всего в концертной программе карнавала примут участие 16 творческих коллективов. Организаторы карнавала приглашают жителей Таллинна прийти на праздник — лучше тоже в карнавальных костюмах, надеть маски и окунуться в атмосферу маскарадной Венеции!

Вход на карнавал бесплатный. Начало праздника в 13.00 в парке Левенру (Мустамяэ тее 59).