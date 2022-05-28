Брата комика Александра Незлобина посадили на 5 лет

Отмечается, что Незлобин, занимавший пост начальника управления культурой муниципалитета, участвовал в криминальной схеме с 2015 по 2020 год вместе с бывшим заместителем главного бухгалтера управления Людмилой Лещевой.

“Начальник управления культурой похитил бюджетные средства путем фиктивного трудоустройства в подведомственные муниципальные учреждения нескольких лиц без намерения фактического осуществления ими трудовых обязанностей”, — пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на прокуратуру области.

Известно также, что Незлобин получил взятку 750 тыс. рублей (10600 евро по сегодняшнему курсу) от директора муниципального учреждения.

Суд приговорил Незлобина к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 4 млн рублей (57 тыс. евро). При этом нанесенный ими ущерб, по информации ведомства, составил больше 210 тыс. евро.