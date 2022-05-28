Константин Ивлев назвал главный недостаток молодой жены

По словам телеведущего, его супруга не умеет готовить. Он рассказал, как выбросил приготовленную женой яичницу вместе со сковородой в мусорное ведро.

“Она мне просто яичницу сделала вместе со скорлупой”, — объяснил он.

Ивлев признался, что считает свою жену “гениальной девочкой”, но считает, что не всем дано уметь готовить. “У Леры достаточное количество плюсов, и лишь один общепризнанный минус — это то, что готовка — не ее”, — отметил ведущий.

Шеф-повар женился во второй раз в феврале 2021 года. В апреле 2022 года у пары родилась дочь Ника.

С прежней супругой Марией Ивлев прожил в браке 23 года. Об их разводе стало известно в июне 2020 года. Неофициальной причиной расставания считалась измена, однако сам телеведущий называет эту информацию слухом.