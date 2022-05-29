“Приходи на могилку”: Лидия Федосеева-Шукшина “поздравила” дочь с юбилеем

“Все-таки звони почаще, пожалуйста. Хотя бы ненадолго. 9 мая, в День Победы, я весь день ждала твоего звонка. Мне этот великий день особенно дорог, потому что я из Ленинграда, пережила там блокаду. Но ты меня так и не поздравила. Видимо, закрутилась и забыла”, — вздыхала Федосеева-Шукшина.

В опубликованном прессой письме актриса также вспомнила, как 55 лет назад родила наследницу — легко и благополучно. Высказала еще одно сожаление о ссоре Марии Шукшиной с сестрой Ольгой. Сложности в отношениях дочерей очень огорчает артистку, и она, признается, не представляет, как помочь наследницам помириться.

“Сердце болит из-за вашего разлада, вы ведь родные сестры и доченьки мои любимые. Мне мечтается, чтобы все обиды, недоразумения и непонимания между вами прошли”, — отметила Лидия Николаевна.

В завершении монолога Федосеева-Шукшина пожелала счастья и здоровья дочери Марии, ее детям и внукам, напомнила, что не бывает в жизни легких путей, о том, как важно просить у бога терпения и сил преодолеть невзгоды. Актриса сказала, что всех своих близких крепко любит и прощает их ошибки. То же посоветовала делать и Марии Шукшиной, пишет NEWS.ru.

“Вспоминай иногда добрым словом. И молись за меня, пока я жива. А когда меня не станет, приходи ко мне на могилку”, — закончила мама.