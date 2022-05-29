ВИДЕО | “Кто пишет букву Z — да пошел он…” Андрей Макаревич дал большое антивоенное интрвью
Певец, композитор, лидер российской группы “Машина времени” после начала войны с Украиной уехал из России и сейчас живет в Израиле. Макаревич в последние годы занимал резко антипутинскую позицию, за что его подвергали критике многие российские политики и некоторые коллеги, — напоминает “Настоящее время”.
В начале мая Макаревич сообщал, что продолжает работать над новым музыкальным материалом, а в интервью Настоящему Времени рассказал, что не хочет "портить остаток своей жизни" чтением новостей из России и стараясь переубедить тех, кто выступает за войну с Украиной. "Кто пишет букву Z – да пошел он в жопу", – заметил он. Но, по словам Макаревича, он "продолжает верить в разумное человеческое начало".
— Я все-таки как-то продолжаю верить в разумное человеческое начало. В то, что вообще природа тяготеет к гармонии, мир тяготеет к равновесию. Когда это нарушается, у меня нет слов, у меня нет этому объяснения. Я не хочу в это погружаться.
— И что вы сейчас чувствуете, когда читаете эти новости о войне?
— Мне так же, как и в первый день, это отвратительно – все, что могу сказать.
— А когда вы из России новости читаете?
— Я не читаю новостей из России. Количество вранья, которое там несется, я не хочу даже касаться этого.
— Отношения или правда – что выбирать?
— Пока не было военных действий, пока не гибли люди, я совершенно допускал, что могут быть разные взгляды на одни и те же вещи. Но когда это все вдруг переросло в войну, а кто-то кричит: "Так и надо!" – то этого человека я просто зачеркиваю.
— Но война когда-то закончится...
— Вот когда закончится – будем смотреть, как она закончится и как поведут себя те, кто сегодня орал, что так и надо.
— А как вы относитесь к тем, кто такое орет?
— В чем вы сейчас для себя находите интересное?
— Вот происходит фестиваль ("СловоНово"). Он в этом году здесь необычайно презентабельный, потому что приехали замечательные поэты, писатели, художники. Я получаю колоссальное наслаждение от того, что я их слушаю. Вот они мне интересны. И всю жизнь были интересны. Я рад, что есть такая возможность и побеседовать с ними, и послушать, что они думают вообще о мире. А кто-то пишет букву Z – да пошел он в жопу.
— Вы не сталкивались на личном примере с тем, что называется так называемой отменой русской культуры за пределами России?
— Я не сталкивался. Я не могу сказать, что я много сейчас езжу по миру, но вот меня приглашают с концертами: я сейчас поеду на Кипр, зовут в Грузию. Наверное, меня не звали бы, если бы речь шла о какой-то "отмене" русской культуры.
— Вы рассматриваете такой вариант, при котором вы не вернетесь в Россию?
— Я вообще об этом не думаю. Я жду развития событий, на которые я, к сожалению, не могу повлиять.
Интервью полностью: