“Практически не могу ходить”: у Елены Малышевой не получается жить здорово
Еще недавно отдыхающая в Узбекистане телеведущая Елена Малышева, вернувшись в Москву, призналась — у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. В социальной сети она рассказала, что ее тревожит, — пишет 5-tv.
Для всех переживающих Малышева записала видео прямо из медицинского центра, владелицей которого и является.
Оказалось, главного теледоктора России стала мучить боль в тазу. Неприятные ощущения настолько сильные, что она с трудом стала передвигаться.
“Кто бы знал, где я сейчас нахожусь… А нахожусь я в нашем медицинском центре, готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу. Вот так. Меня уже посмотрел доктор. Сейчас пойду на МРТ, а потом будем решать, что делать с сильной болью в подвздошной кости. Я практически не могу ходить. Вот так”, — пожаловалась Малышева.
Специалисты клиники после обследования решили не откладывать лечение телеведущей. Тут же ей была проведена медицинская процедура, после которой Малышева оценила результат работы коллег. Впрочем, дальше уже идёт реклама в чистом виде.