Представитель Лаймы Вайкуле прокомментировал слухи и рецидиве рака у певицы

Тогда медики давали негативные прогнозы, однако звезде удалось справиться с болезнью. Именно поэтому новость о рецидиве рака напугала поклонников. Впервые информация об этом появилась в одном из Telegram-каналов. “Лайма Вайкуле в Штатах на химии. Плоха она совсем. Говорят, шансы невелики. Рецидив из прошлого. Много лет назад певица уже лечилась там”, — говорилось в сообщении.