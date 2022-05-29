29.05.2022, 17:59
Представитель Лаймы Вайкуле прокомментировал слухи о рецидиве рака у певицы
ФОТО: screenshot - youtube
В Сети начало распространяться известие о возобновлении болезни у Лаймы. Еще несколько лет назад певица сообщала об онкологии, которую обнаружили американские врачи в 1991 году.
Тогда медики давали негативные прогнозы, однако звезде удалось справиться с болезнью. Именно поэтому новость о рецидиве рака напугала поклонников. Впервые информация об этом появилась в одном из Telegram-каналов. “Лайма Вайкуле в Штатах на химии. Плоха она совсем. Говорят, шансы невелики. Рецидив из прошлого. Много лет назад певица уже лечилась там”, — говорилось в сообщении.
Представитель певицы Лаймы Вайкуле опровергла информацию о химиотерапии звезды в США. По словам Кристины Обосян, новость о рецидиве онкологии является слухом. “Это все вранье”, — лакончино сказала представитель звезды в комментарии для 5-tv.