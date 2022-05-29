Певица Анастасия вышла замуж в девятый раз

Пережив трагическую историю любви, певица решила вернуться к мужу, хоть и не надеялась на теплый прием. Однако Владимир оказался не из обидчивых, он не только простил экс-супругу, но и снова сделал предложение.

“Я, наверное, впервые в жизни очень искренне и ярко извинилась перед Володей, и мы заново поженились”, — сообщила 56-летняя Анастасия в интервью.

Помимо этого артистка раскрыла подробности расставания с уже бывшим супругом Юлианом. По ее словам, возлюбленные заметили свою несовместимость уже через два месяца после бракосочетания. “Говнистые характеры”, как выразилась певица. Он начал указывать и учить жену, давать ненужные ей советы, из-за чего та “послала его в задницу”.

Сам Юлиан недоволен, что однажды связал свою жизнь с Анастасией. Мужчина всегда хотел другой жизни, в которой будет место малышу. Звезда не смогла бы выносить ребенка, поэтому пара задумывалась об ЭКО. Однако с этим у бывшей пары тоже ничего не получилось.

Напомним, что певица Анастасия славится своей бурной личной жизнью. Известно, что замуж она вышла уже девять раз — и опередила даже композитора Максима Дунаевского, на счету которого “всего” восемь браков.