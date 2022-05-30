30.05.2022, 09:01
Обещали — сделали: группа Kalush Orchestra продала приз Евровидения, деньги пошли в помощь ВСУ
Foto: Stringer, REUTERS
Приз победителя песенного конкурса Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra продала на благотворительном аукционе для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Євробачення Україна.
“Kalush Orchestra и Сергей Притула только что продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 за 900000 долларов на благотворительном аукционе! Средства собрали на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии”, — говорится в сообщении.
14 мая Украина победила на Евровидении-2022 с песней Stefania. Группа Kalush Orchestra набрала 631 балл, что стало новым рекордом песенного конкурса.