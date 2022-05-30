“Опорочила балет”: "моралист" Данко неожиданно обвинил Волочкову

“Вообще, Волочкова — предатель! Так опорочила балет. Да и никто ей не ломал карьеры. Там были проблемы посерьезнее. У всех были миниатюрные фигуры, а эта, простите, как лошадь”, — вдруг выпалил Данко.

Стоит отметить, что нелестной критикой музыкант “порадовал” не только Анастасию. Досталось от певца и выдающемуся артисту балета Николаю Цискаридзе. По мнению Данко, у того есть потрясающие природные данные, но “он не великий”.

“Он великий среди Волочковых и в массмедиа. Он этими данными мог воспользоваться в тысячу раз лучше”, — восклицал гость Кудрявцевой.

Заявления Данко вызвали большой резонанс среди общественности. Вероятно, он считает, что может судить о балете, поскольку сам трудился в Большом театре и довольно приличный срок — с 1990 по 2000 годы.