30.05.2022, 12:17
Николай Басков планирует открыть свою киностудию
ФОТО: screenshot - youtube
Певец Николай Басков рассказал о намерении открыть собственную киностудию. В эфире программы “Ты не поверишь!” на НТВ шоумен признался, что планирует исполнить главную роль в первом проекте.
“У меня есть история об одном знаменитом певце. Это был классический певец. Кроме того, он был еще и разведчиком. Эдакий наш “Мата Хари”, — раскрыл он сюжет будущего фильма.
Возлюбленную героя сыграет его подруга, актриса Олеся Судзиловская.
Кроме того, в творческих планах певца снять российский ремейк голливудской картины “В джазе только девушки”, в котором, помимо него, примут участие Олеся Судзиловская и Филипп Киркоров. Басков уточнил, что в его версии будут откровенные сцены.