3 июня — большая летняя ярмарка на Таллиннском Певческом поле

Голодными никого не оставит большая улица еды. Также на ярмарке будет работать большой парк Тиволи из Чехии. На месте будет представлены более 15 аттракционов, как для взрослых, так и детей. Отдельно будет открыта детская зона с мини — зоопарком и кружками по интересам.

В течение дня будет работать Центр посещений Певческого поля, где можно будет познакомится с историей Певческого поля.

Для гостей ярмарки подготовленна большая концертная программа. На сцене выступят: Сергей Маасин, Эрих Кригер, Вольдемар Кууск, Меелис Пундер, группа Respekt, а также вокальные и танцевальные коллективы Эстонии.

Пресс-секретарь мероприятия Рено Хекконенса говорит: “В Таллинне проходит большое количество маленьких ярмарок — и наконец они все будут объедены в одну большую на Таллиннском Певческом поле. Мы рады предоставить возможность малым производителям предлагать свою продукции жителями и гостям столицы на главной площадке страны. К сожалению, многие малые производители не имеют возможность быть представленными в крупных торговых сетях, поэтому Таллиннская Летняя ярмарка — это отличная возможность поближе познакомиться с потенциальным покупателем и напрямую рассказать про свою продукцию”.