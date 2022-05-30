3 июня — большая летняя ярмарка на Таллиннском Певческом поле
В пятницу, 3 июня на Таллиннском Певческом поле, состоится большая летняя ярмарка. Она пройдет с 12:00 до 21:00. Свои товары представят около 200 торговцев из Эстонии, Латвии , Литвы и ближнего зарубежья. Гостям ярмарки будут предложены свежая хуторская продукция, изделия ручной работы, одежда, аксессуары, антиквариат и многое другое.
Голодными никого не оставит большая улица еды. Также на ярмарке будет работать большой парк Тиволи из Чехии. На месте будет представлены более 15 аттракционов, как для взрослых, так и детей. Отдельно будет открыта детская зона с мини — зоопарком и кружками по интересам.
В течение дня будет работать Центр посещений Певческого поля, где можно будет познакомится с историей Певческого поля.
Для гостей ярмарки подготовленна большая концертная программа. На сцене выступят: Сергей Маасин, Эрих Кригер, Вольдемар Кууск, Меелис Пундер, группа Respekt, а также вокальные и танцевальные коллективы Эстонии.
Пресс-секретарь мероприятия Рено Хекконенса говорит: “В Таллинне проходит большое количество маленьких ярмарок — и наконец они все будут объедены в одну большую на Таллиннском Певческом поле. Мы рады предоставить возможность малым производителям предлагать свою продукции жителями и гостям столицы на главной площадке страны. К сожалению, многие малые производители не имеют возможность быть представленными в крупных торговых сетях, поэтому Таллиннская Летняя ярмарка — это отличная возможность поближе познакомиться с потенциальным покупателем и напрямую рассказать про свою продукцию”.