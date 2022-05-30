Суд отказался рассматривать “дело Шевчука” с нестандартным определением Родины

В документах, указал суд, не было описано “событие правонарушения” и не уточнялось, в чем заключались “публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан”.

В соцсетях разошлось видео, на котором Шевчук на концерте, в частности, говорит: “Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать”. Место и время записи не уточнялось, но, судя по всему, она была сделана на концерте в Уфе.