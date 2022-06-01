Прилучный с новой пассией тратят на отдых 500 долларов в сутки

Известный актер Павел Прилучный не так давно обзавёлся новой подругой — а благодаря кольцу на безымянном пальце поклонники даже полагают, что супругой. Его избранницей стала 26-летняя актриса Зепюр Брутян. Сейчас пара, судя по всему, находится на острове Маврикий. Об этом сообщает “Рамблер”.