01.06.2022, 13:00
Прилучный с новой пассией тратят на отдых 500 долларов в сутки
ФОТО: screenshot - youtube
Известный актер Павел Прилучный не так давно обзавёлся новой подругой — а благодаря кольцу на безымянном пальце поклонники даже полагают, что супругой. Его избранницей стала 26-летняя актриса Зепюр Брутян. Сейчас пара, судя по всему, находится на острове Маврикий. Об этом сообщает “Рамблер”.
Ккаждый день проживания в отеле, в котором остановились влюблённые, обходится “мажору” в 500$. Актер бесконечно фотографирует свою молодую избранницу, после чего девушка непременно делится этими снимками с своих социальных сетях.
По слухам, брак актёров был зарегистрирован ещё 12 мая в Москве, после чего молодожены отправились на острова в медовый месяц. Но официально свадьбу они не подтверждали.