Как сейчас выглядит Брюс Уиллис, страдающий серьезным заболеванием?

Отметим, афазия — это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга (инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области головного мозга). В результате афазии поражаются все языковые способности: говорить, понимать, читать, писать.

Сейчас Брюс редко выходит на публику, однако накануне папарацци все же удалось “поймать” знаменитость, когда он направлялся со своими близкими в кафе.