01.06.2022, 12:16
Как сейчас выглядит Брюс Уиллис, страдающий серьезным заболеванием?
ФОТО: screenshot - youtube
В конце марта семья Брюса Уиллиса сообщила печальную новость: актер завершает карьеру в кино. Звезде “Крепкого орешка” диагностировали афазию — приобретенное расстройство речи, в результате которого поражаются все языковые способности, — напоминает Peopletelk.
Отметим, афазия — это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга (инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области головного мозга). В результате афазии поражаются все языковые способности: говорить, понимать, читать, писать.
Сейчас Брюс редко выходит на публику, однако накануне папарацци все же удалось “поймать” знаменитость, когда он направлялся со своими близкими в кафе.