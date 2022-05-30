Отмена Галкина продолжается: кто его заменит в шоу “Лучше всех”?
В Сети обсуждают, кто может заменить телеведущего Максима Галкина в эфире “Первого канала”. Напомним, что артист вместе с семьей — женой Аллой Пугачевой и двумя детьми — уехал в Израиль практически сразу же после начала СВО на Украине. Да ещё и критикует российское руководство, поэтому на госканалах теперь может больше не появиться.
И если в шоу “Сегодня вечером” Максима Галкина заменил Николай Цискаридзе, то на шоу “Лучше всех” вопрос с ведущим все еще остается открытым.
Как заявил светский обозреватель Левана Тодуа, руководство главного канала страны может сделать выбор между двумя кандидатами — 45-летним Александром Олешко и 40-летним Димой Биланом.
Собеседник “Экспресс-Газеты” отметил, что в такую программу требуется человек, умеющий работать в кадре, за кадром, а также находящий общий язык с детьми.
“…Ты должен быть неподдельным и искренним человеком, которому будут дети доверять… Две этих кандидатуры были бы лучше всех”, — уверен Леван Тодуа.