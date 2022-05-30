Отмена Галкина продолжается: кто его заменит в шоу “Лучше всех”?

В Сети обсуждают, кто может заменить телеведущего Максима Галкина в эфире “Первого канала”. Напомним, что артист вместе с семьей — женой Аллой Пугачевой и двумя детьми — уехал в Израиль практически сразу же после начала СВО на Украине. Да ещё и критикует российское руководство, поэтому на госканалах теперь может больше не появиться.