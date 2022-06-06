Ничего себе чихнул: британец случайно порвал себе глотку

Это было похоже на превращение горла в воздушный шар, который собираются наполнить большим потоком воздуха. Во время чихания мужчина почувствовал хлопок, на шее появилась припухлость, и он начал испытывать боль при каждом глотании. Его голос также изменился.

Оказывается, он порвал себе глотку — проход, соединяющий рот и носовую полость с пищеводом. Он пробыл в больнице около недели, пока разрыв не зажил до такой степени, чтобы он мог есть и пить. Когда его выписали из больницы, врачи посоветовали ему перестать зажимать нос, когда он чихает.