ВИДЕО | МакSим спела для фанатов московского “Спартака” после его победы в Кубке России

Ни для кого не секрет, что МакSим является голосом российских болельщиков. Да, взрослые мужчины, скандирующие на трибунах, в перерывах между таймами поют ее песни. В 2014 году на игре “Рубин” — “Спартак” включили песню МакSим “Знаешь ли ты”. Фанаты сначала нерешительно подхватили знакомый мотив, затем смело хором запели: “…вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног. Сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай”.

С тех самых пор эта нежная композиция стала неофициальным гимном болельщиков “Спартака”.

“Взрослые, здоровенные, настоящие мужики поют душевную песню. Наверное, им хочется доброй и ласковой подруги рядом”, — не без восторга рассуждает сама Марина.

Они одними из первых поддержали певицу, когда она боролась за жизнь летом 2021-го.

“Я 50-летний мужик сижу и реву. Марина, под тебя прошли лучшие годы моей жизни”, “Это были самые лучшие моменты, когда мы орали изо всех сил твои песни. Поправляйся, наша девочка”, “Подпеваю до сих пор, жена в шоке”, “Ты только выкарабкивайся. И мы еще услышим твой голос над стадионами”, — писали они в соцсетях.

Случилось настоящее чудо — МакSим удалось не только победить болезнь, но и в короткие сроки вернуться в профессию. Она все чаще выходит в свет, репетирует сольный концерт, который состоится совсем скоро, а вечером 29 мая выступила в финале Кубка России по футболу, где “Спартак” встретился с “Динамо”. Да ещё и победил.