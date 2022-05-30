Чего ждут в постели мужчины разных возрастов

Секс — неотъемлемая часть жизни любой пары. Однако в разном возрасте потребности у людей тоже разные. Вкусы меняются, активность гормонов затухает. Многим кажется, что после 50 лет интима нет совсем, однако это далеко не так. Рассказываем, о чем в постели с любимыми мечтают представители сильного пола разных возрастов.

20+ лет

Тестостерон — это гормон, необходимый мужчинам для сексуального возбуждения. Он обычно наиболее высок в 20 лет, что влияет на сексуальное влечение. Большинство парней в этом возрасте просто не могут перестать мечтать о сексе каждые пару часов. Это время, когда люди наиболее открыты к экспериментам в своих сексуальных отношениях. Согласно исследованиям, один из 10 человек занимался сексом втроем в возрасте от 20 до 25 лет. Кроме того, люди этой возрастной категории, скорее всего, посещали стриптиз-клуб со своими друзьями или со второй половинкой.

30-35 лет

Возраст 30 лет — время экспериментов, почти все тридцатилетние утверждают, что занимались сексом на природе. В отличие от юношеского периода, когда поцелуи были самой распространенной формой сексуальных фантазий, большинство тридцатилетних предпочитают заниматься интимом где-нибудь в общественном месте, например, на пляже, в саду или на скамейке в парке в темноте. Кроме того, 30-летние предпочитают заниматься сексом в душе или в ванной. Извращенные удовольствия также занимают первые строчки в опросах: большинство пар в возрасте 30+ утверждают, что они предаются фантазиям о бондаже, повязках на глаза и БДСМ-практиках. В районе 30 в жизни супружеской пары появляются дети, поэтому половое влечение естественным образом снижается. Однако во время беременности пары занимаются сексом четыре-пять раз в месяц. Большинство тормозит свою сексуальную жизнь примерно на семь недель после родов, но через четыре месяца возвращается к сексу с частотой четыре-пять раз в месяц.

40 лет