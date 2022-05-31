Избившая собаку Любовь Успенская может оказаться в суде

Успенская и Кауфман соседки, у последней есть две собаки, одна из которых почти не ходит, а вторая — трехмесячный французский бульдог. Он выбежал за территорию, когда Успенская с дочкой выгуливали своего пса. Певица якобы погналась за бульдогом, забежала во двор соседки, но обнаружила там только старую собаку.

По словам Кауфман, певица начала бить животное рукояткой поводка, мотивируя это тем, что щенок покусал ее и ее животное. Дизайнер обратилась к адвокату Александру Добровинскому. “К сожалению, некоторые артисты до сих пор живут с мыслью, что им все дозволено только потому, что они известны. Боюсь, это не так”, — заявил юрист.