В России неожиданно умерла 20-летняя балерина. Что произошло?

Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. В конце апреля Алеся Лазарева стала победительницей международного конкурса “Арабеск” имени Екатерины Максимовой, получила Приз Галины Улановой “За одухотворенность танца”. Готовилась принять участие в XIV Международном конкурсе артистов балета в Большом театре. Ещё 27 мая она танцевала в “Дон Кихоте”.

Алеся была признанной балериной, артистичной, утонченной и сильной…”, — говорится в сообщении театра. “Это какой-то страшный кошмар! Она встала рано утром, пошла в ванную комнату и упала… Ей вызвали скорую… Врачи не смогли ее реанимировать”, — цитирует mk.ru представителя театра.

Родители внезапно умершей балерины Алеси Лазаревой рассказали об обстоятельствах смерти 20-летней дочери. Мать девушки заявила, что в свидетельстве о смерти указана “внезапная сердечная смерть”. При этом отец Алеси заявил, что дочь не жаловалась на проблемы с сердцем — выглядела “свежей и здоровой”.

“Мама Алеси услышала, как дочь ночью упала в ванной. Она сразу вызвала скорую помощь, которая диагностировала у пациентки клиническую смерть. Это было около четырех утра, а уже в шесть Алеся умерла”, — вспоминает друг балерины Александр Ашихмин.

Это уже вторая внезапная смерть молодого артиста балета за короткое время. Ранее в возрасте 22 лет погиб солист “Кремлевского балета” Анатолий Соя: он вместе с сестрой отравился бытовым газом.