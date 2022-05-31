Netflix подтвердил отключение в России

В конце мая российские пользователи стримингового сервиса пожаловались, что без VPN платформа больше не работает. До этого VPN нужно было использовать лишь для пополнения счета аккаунта и при регистрации нового пользователя.

Ранее Роскомнадзор заявил, что не принимал ограничительных мер в отношении видеосервиса Netflix. Ограничение доступа в ведомстве связали с решением руководства онлайн-платформы. В марте 2022 года аудиовизуальный сервис Netflix самостоятельно приостановил деятельность на территории России”, — заявили в пресс-службе.

Теперь российские поклонники сериалов, только привыкшие было к цивилизованному использованию контента, опять вернутся к старым добрым “пиратам” и их озвучке. При этом, вероятно, часть сериалов останется “за бортом”.

В числе главных хитов платформы: "Бумажный дом", "Очень странные дела", "Хороший доктор", "Половое воспитание", "Люпен", "Озарк", "Ход королевы", "Чёрное зеркало", "Рик и Морти", "Любовь, смерть и роботы", "Острые козырьки", "Ведьмак".