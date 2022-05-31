Фестивальное лето Eesti Kontsert охватит всю Эстонию

С 1 по 9 июля в Ида-Вирумаа зазвучит “Музыка семи городов” . Изначальная идея фестиваля — семь дней, семь концертов, семь городов — со временем получила развитие, превратившись в масштабное культурное событие на самых значимых концертных площадках региона. Ожидаемый с большим интересом фестиваль популярной музыки охватывает широкий спектр жанров от классики до эстрады и от блюза до фолька. В предъюбилейный год фестиваль пройдет под девизом “Музыка не молчит”. Среди участников — ансамбль Noorkuu , Shabat Quartet, Трио Хедвиг Хансон, Яан Тятте, Вальтер Соосалу, Вольдемар Куслап и Герли Падар , дуэт Вирго Вельди и Михкеля Маттизена, Ханна-Лийна Выза и Якко Мальтис, Биргит Саррап и Михкель Маттизен, ансамбль „ Lõõtsavägilased ”, а также Карлос и Рауль Укареда.

В это же время Таллинне возобновятся камерные концерты из цикла “Летняя классика в Кадриорге” . По четвергам в Кадриоргском дворце будет звучать романтическая музыка в исполнении талантливых коллективов. Откроется цикл 30 июня выступлением музыкантов Национальной оперы “Эстония”: солистов Карис Трассь (меццо-сопрано) и Прийта Вольмера (бас), а также пианистки Яаники Ранд-Сирп. Программа “Романс” составлена из произведений Свиридова, Чайковского, Рахманинова, Рубинштейна, Каппа и Саара. Завершится летний цикл 18 августа концертом молодых и талантливых Ханса Кристиана Аавика (скрипка), Трийну Пийрсалу (скрипка) и Каролины Жуковой (фортепиано).

Вступительным аккордом фестивального лета Eesti Kontsert станет I фестиваль “Белые ночи” в Хаапсалу, который продлится с 30 июня по 3 июля. “Белые ночи” примут эстафету от фестиваля Чайковского, сохранив прежнюю атмосферу и насытив в беззаботную летнюю пору палитру курортного города красивой романтической музыкой. На фестивальных сценах Хаапсалу выступят трио Hämarik , Марсель Йоханнес Китс, Таллиннский камерный оркестр под руководством Тыну Кальюсте, Ирис Оя и дуэт Telluur, эстонские струнные виртуозы с программой “Воспоминания о Флоренции”, а также гости из Латвии — неподражаемый ансамбль Dagamba с современными обработками Чайковского и всегда долгожданный в Эстонии смешанный хор “Латвия”. Разнообразная программа фестиваля включает в себя также бесплатный концерт на променаде с участием хаапсалуских музыкальных коллективов, прогулки по курортному городу и увлекательные лекции Давида Всевиова и Ало Пылдмяэ. Впервые можно будет приобрести фестивальный паспорт в качестве абонемента на все концерты.

Дни оперы в Пярну радуют жителей и гостей курортного города раз в два года. На этот раз они пройдут с 7 по 9 июля. Главным исполнителем фестиваля станет Польская Королевская опера. Основанный в 2017 году театр работает в здании с богатыми оперными традициями, а именно в бывшей летней резиденции полькой королевской семьи (Łazienki Królewskie). Коллектив обрел популярность благодаря постановкам опер Моцарта и сочинений польских композиторов. В эстонской летней столице вниманию публики будут представлены “Дон Жуан” Моцарта и “Страшный двор” Станислава Монюшко. XIV Дни оперы в Пярну завершатся торжественным гала-концертом с ужином, который проведет Ану Вяльба.

Ансамбль старинной музыки Hortus Musicus, работающий в составе Eesti Kontsert, завершит свой юбилейный сезон традиционным летним фестивалем „In Horto Regis“, который пройдет с 11 по 15 июля в Таллинне. XII фестиваль “In Horto Regis” станет особенным, поскольку является финальным аккордом 50-го концертного сезона коллектива. Фестиваль предлагает широкий спектр программ по стилям и жанрам, с отсылкой к разным эпохам и странам. В течение пяти фестивальных дней будет предложено пять концертов в Доме братства черноголовых Таллиннской филармонии, Надвратной башне и Кадриоргском дворце.

Самым масштабным событием фестивального лета станут XV Дни оперы на острове Сааремаа, которые пройдут с 20 по 24 июля. На суд публики представит свое высокое художественное мастерство Силезская опера города Бытом. За всеми постановками значится имя известного театрального режиссера Михала Знанецкого. В программе: классическая постановка “Ромео и Джульетта” Гуно, звучащая в современной тональности “Травиата” Верди, “Вечер с Моцартом” на основе написанной самим постановщиком одноактной оперы “Тайна Реквиема” и балетной постановки Моцарта “Реквием”. Гурманов фестиваля ждет также музыкальный вечер “В ожидании Шопена” в ночном салоне Opera Royal; запланирован и детский спектакль “Паромщик” („Flis“) на музыку польского композитора Монюшко. В двух последних постановках задействована эстонская оперная дива Юули Лилль (меццо-сопрано, Национальная опера “Эстония”). Разумеется, нынешний фестиваль не обойдется без оперного гала-концерта и ночного салона Opera Royal с New Murphy Band и DJ Тыну Кырвитс.

С минувшего года Eesti Kontsert поддерживает проведение фестиваля KRATT, объединяющего молодых творцов будущего. В этом году фестиваль запланирован в концертном зале “Эстония” с 22 по 27 августа. Выступлениями молодежного оркестра руководит Олари Эльтс, который сделал гвоздем программы “Симфонические танцы” из мюзикла “Вестсайдская история” Леонарда Бернстайна. В исполнении оркестра также прозвучат произведения Бенджамина Бриттена, Лембита Бичера и Сергея Прокофьева. Камерным оркестром руководит Андрес Кальюсте. В качестве солистов в Концертной симфонии Моцарта для скрипки и альта выступят Трийну Пийрсалу и Греттель Ээрик. На фестивале также прозвучит „Capriol Suite“ Питера Уорлока на темы танцевальных мелодий эпохи Возрождения.